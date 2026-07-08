JEP 2026 Ensemble Poirel Portes ouvertes et Lancement de saison 2026-2027 Salle Poirel Nancy

Informations pratiques

Nancy

JEP 2026 Ensemble Poirel Portes ouvertes et Lancement de saison 2026-2027

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 21:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

L’Ensemble Poirel vous convie à son lancement de saison ! Découvrez sa programmation à travers des spectacles captivants, une fanfare, une exposition dans la galerie Sud, plusieurs animations en galerie Nord, ainsi que des visites guidées. Une immersion totale dans l’univers créatif de Poirel !Tout public

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Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25

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English :

The Poirel Ensemble invites you to its season opener! Discover its program through captivating performances, a marching band, an exhibition in the South Gallery, several activities in the North Gallery, and guided tours. A total immersion in the creative world of Poirel!

L’événement JEP 2026 Ensemble Poirel Portes ouvertes et Lancement de saison 2026-2027 Nancy a été mis à jour le 2026-07-08 par DESTINATION NANCY