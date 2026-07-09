JEP 2026 Evreux #ELVIRE27 Théâtre Legendre Évreux
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre Legendre · Évreux
Informations pratiques
Évreux
JEP 2026 Evreux #ELVIRE27
Théâtre Legendre 1 Square Georges Brassens Évreux Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Pour cette édition 2026 des Journées du Matrimoine, découvrez ce spectacle-expérience.
#ELVIRE27, ce soir je ne rentre pas au couvent, ce soir je monte sur scène, voici le titre complet de cette création. Elvire comme le personnage du Dom Juan de Molière. 27 comme l’année de création du spectacle. Nous proposons une lecture performée au Tangram, coproducteur du futur spectacle, dans le cadre des Journées du Matrimoine. Selon ses propres mots, Nadège Cathelineau, actrice, rappeuse, metteuse en scène et autrice de la pièce, est « au bord d’une tâche » qui est, aussi, toujours selon ses mots, « une urgence politique, où le théâtre devient porteur d’un récit qui emporte l’historique, le sociologique […] dans le champ du sensible ».
Actrice dans ce rôle, en 2023, dans la mise en scène contemporaine post MeToo de David Bobée, Nadège Cathelineau a interprété une Elvire révoltée et moderne. Forte de cette expérience, l’actrice-autrice souhaite aller plus loin. Elle envisage une « métamorphose du personnage » pour en faire une « héroïne de fiction du XXIe siècle » et l’amener à d’autres solutions que la résilience, le pardon et le sacrifice.
Une entreprise de réappropriation de ce personnage du répertoire qui joue sur la langue, en apportant la radicalité du rap et du stand up, sur le costume, une « entrave du corps » dont le personnage doit s’extraire, sur la musique électro-pop aux influences rock… Une femme plus « savante » et moins « précieusement ridicule ».
« De la même façon que je ne sépare pas l’homme de l’artiste, je ne sépare pas la militante féministe que je suis de l’artiste que je suis, de la femme que je suis. »
Rendez-vous le 19 septembre à 18h30 au Théâtre Legendre.
Durée 1h. Réservation ici .
Théâtre Legendre 1 Square Georges Brassens Évreux 27000 Eure Normandie +33 2 32 29 63 32 bonjour@letangram.com
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English : JEP 2026 Evreux #ELVIRE27
L’événement JEP 2026 Evreux #ELVIRE27 Évreux a été mis à jour le 2026-07-09 par Comptoir des Loisirs
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