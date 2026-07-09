JEP 2026 Evreux L’Effet Matilda Auditorium Évreux

Informations pratiques

Évreux

JEP 2026 Evreux L’Effet Matilda

Auditorium 1 bis Boulevard de Normandie Évreux Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026, Hélène Francisci propose L’Effet Matilda une lecture intense et politique.

L’Effet Matilda un procédé ingénieux et persistant, pratiqué depuis que l’homme existe afin d’ignorer, exclure, effacer, remplacer les femmes de l’histoire des sciences, de la littérature et des arts. L’expression a été utilisée par l’historienne américaine Margaret Rossiter en 1993, en référence à sa compatriote Matilda Joslyn Gage, féministe militante qui avait, avant elle, dénoncé l’ignominie. Hélène Francisci propose une conférence de rattrapage, historique et féministe, dans laquelle elle retrace le parcours de ces femmes éclipsées, effacées, invisibilisées.

D’Hypatie d’Alexandrie, mathématicienne lynchée au Ve siècle ou Trotula de Salerne, obstétricienne avant le mot, dont les noms ont pu nous échapper., à Joséphine Cochrane qui a inventé le lave-vaisselle et aux ingénieurs noires, figures cachées de la Nasa. De Mileva Marić, plus inconnue sous le nom de Mileva Einstein, à Clara Schumann ou Fanny Mendelssohn demeurées dans l’ombre du patronyme de leur mari Robert et frère Félix. Ou bien encore de María Josefa Herrera, religieuse espagnole du XVIIIe siècle, contrainte de se travestir pour exercer la médecine… La liste est longue et honteuse. Leurs histoires sont édifiantes.

Hélène Francisci fait entendre leurs mots, dénonce les oublis volontaires, les évictions orchestrées. Son propos est érudit et documenté. La conférencière y ajoute une bonne dose d’humour, le sens de la formule et une ferme détermination. Sa lecture contribue à effacer les outrages de la gomme et à donner la parole à ces oubliées qui ont fait l’Histoire et que l’histoire a oubliées.

Rendez-vous le 19 septembre, à l’Auditorium du Cadran à 16h.

Durée 1h20. Entrée libre sur réservation ici .

Auditorium 1 bis Boulevard de Normandie Évreux 27000 Eure Normandie +33 2 32 29 63 32 bonjour@letangram.com

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English : JEP 2026 Evreux L’Effet Matilda

L’événement JEP 2026 Evreux L’Effet Matilda Évreux a été mis à jour le 2026-07-09 par Comptoir des Loisirs