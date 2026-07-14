JEP 2026 Exposition Empreintes Archives municipales de Nancy Nancy
mardi 22 septembre 2026 · Archives municipales de Nancy · Nancy
Informations pratiques
Nancy
JEP 2026 Exposition Empreintes
Archives municipales de Nancy 3 rue Henri-Bazin Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-22 13:30:00
fin : 2026-09-30 16:30:00
Date(s) :
2026-09-22 2026-09-23 2026-09-24 2026-09-25 2026-09-29 2026-09-30
L’exposition met en lumière des procédés photographiques et des techniques d’impression pour interroger la mémoire des lieux et la fragilité des patrimoines bâtis et documentaires. Elle invite à réfléchir aux enjeux de leur préservation.
Réservation en ligne.Tout public
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Archives municipales de Nancy 3 rue Henri-Bazin Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 54 50 60 70
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English :
The exhibition highlights photographic processes and printing techniques to explore the memory of places and the fragility of built and documentary heritage. It invites visitors to reflect on the challenges of preserving them.
Online reservations.
L’événement JEP 2026 Exposition Empreintes Nancy a été mis à jour le 2026-07-14 par DESTINATION NANCY
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