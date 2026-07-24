Informations pratiques

Felletin

JEP 2026 Exposition Les femmes dans la tapisserie visites guidées

13 Rue du Château Felletin Creuse

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:30:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-20

L’exposition Les femmes dans la tapisserie met à l’honneur les femmes en tant qu’artistes, lissières, mais aussi comme figures symboliques à travers leurs représentations dans l’art tissé.

Tapisseries anciennes, modernes et contemporaines se côtoient, offrant un véritable voyage dans le temps et invitant à explorer l’évolution du regard porté sur les femmes au fil des siècles.

À travers une visite guidée d’environ 1h, découvrez l’histoire qui lie la femme à la tapisserie, et percez les secrets d’une sélection d’oeuvres parmi celles exposées. Au cours de la visite, vous apercevrez également l’évolution des techniques et matériaux utilisés dans l’art tissé.

Informations

Tarif 1€. Gratuit pour les -18ans. Sans réservation. Merci de vous présenter à l’accueil au moins 10 minutes avant le début de la visite. .

13 Rue du Château Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 54 60

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English : JEP 2026 Exposition Les femmes dans la tapisserie visites guidées

L’événement JEP 2026 Exposition Les femmes dans la tapisserie visites guidées Felletin a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Aubusson-Felletin