JEP 2026 Exposition L’Histoire de Nancy Thermal Nancy
samedi 19 septembre 2026 · Nancy
Informations pratiques
Nancy
JEP 2026 Exposition L’Histoire de Nancy Thermal
Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Exposition dans le hall du spa thermal et des thermes de Nancy de l’histoire de Nancy Thermal de 1909 à aujourd’hui.Tout public
0 .
Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 56 79 02 81
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English :
Exhibition in the lobby of the Nancy Thermal Spa and Baths, covering the history of Nancy Thermal from 1909 to the present.
L’événement JEP 2026 Exposition L’Histoire de Nancy Thermal Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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