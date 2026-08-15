JEP 2026 Exposition L’iconographie sur verre de Transylvanie Eglise orthodoxe Saints-Pierre-et-Paul Nancy
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise orthodoxe Saints-Pierre-et-Paul · Nancy
Informations pratiques
Nancy
JEP 2026 Exposition L’iconographie sur verre de Transylvanie
Eglise orthodoxe Saints-Pierre-et-Paul 2 rue du Professeur Alain Larcan Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Ligia Margineanu perpétue la tradition roumaine de l’iconographie sur verre, qui remonte au XVIIIe siècle, avec passion et émerveillement. Elle vous en expliquera la technique spécifique.Tout public
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Eglise orthodoxe Saints-Pierre-et-Paul 2 rue du Professeur Alain Larcan Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 71 89 58 78
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English :
Ligia Margineanu carries on the Romanian tradition of glass iconography, which dates back to the 18th century, with passion and wonder. She will explain the specific technique to you.
L’événement JEP 2026 Exposition L’iconographie sur verre de Transylvanie Nancy a été mis à jour le 2026-08-13 par DESTINATION NANCY
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