JEP 2026 Festival Journées du patrimoine à la Manufacture Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine Nancy

Informations pratiques

Nancy

JEP 2026 Festival Journées du patrimoine à la Manufacture

Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-09-19 13:30:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion de ces journées, le théâtre ouvre ses portes sur son histoire et ses métiers pour vous faire découvrir l’envers du décor et aller à la rencontre des métiers du spectacle. Enfants

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Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42

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English :

%C0 During these events, the theater opens its doors to share its history and the various professions involved, so you can explore behind the scenes and learn about careers in the performing arts.%A0

L’événement JEP 2026 Festival Journées du patrimoine à la Manufacture Nancy a été mis à jour le 2026-07-14 par DESTINATION NANCY