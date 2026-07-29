JEP 2026 Figures emblématiques et grands inconnus du cimetière de Préville Cimetière de Préville Nancy

Informations pratiques

Nancy

JEP 2026 Figures emblématiques et grands inconnus du cimetière de Préville

Cimetière de Préville 88 Rue Raymond Poincaré Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-09-19 08:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Une balade commentée dans un cimetière historique où il sera l’occasion de (re)découvrir quelques illustres Nancéiens.

Considéré comme le Père Lachaise nancéien, le cimetière de Préville abrite les sépultures d’illustres Nancéiens depuis le XIXe siècle. Hommes et femmes politiques, artistes, militaires, entrepreneurs, musiciens, bienfaiteurs et bienfaitrices…, le cimetière est un livre d’histoire où chaque page raconte l’histoire de la cité. Cette petite balade commentée sera l’occasion de (re)découvrir quelques Nancéiens.

Visites guidées Samedi 19 septembre de 11h à 12h Dimanche 20 septembre de 11h à 12h, de 14h à 15h, de 16h à 17h

Visite libre de 8h à 18hAdultes

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Cimetière de Préville 88 Rue Raymond Poincaré Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 80 10

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English :

A guided tour of a historic cemetery where you’ll have the opportunity to (re)discover some of Nancy’s most illustrious residents.

Considered the “Père Lachaise of Nancy,” the Préville Cemetery has been the final resting place of illustrious residents of Nancy since the 19th century. Politicians, artists, military figures, entrepreneurs, musicians, and philanthropists—the cemetery is a history book where every page tells the story of the city. This short guided walk will be an opportunity to (re)discover some of Nancy’s notable residents.%A0

Guided tours:%A0Saturday, September 19,%A0from 11 a.m. %E0 12 p.m.%A0Sunday, September 20,%A0from 11 a.m. %E0 12 p.m.,%A0from 2 p.m. %E0 3 p.m.,%A0from 4:00 p.m. to 5:00 p.m.%A0%A0

Self-guided tours from 8:00 a.m. to 6:00 p.m.

L’événement JEP 2026 Figures emblématiques et grands inconnus du cimetière de Préville Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY