JEP 2026 L’Épopée Diamantaire Visites Guidées Felletin
samedi 19 septembre 2026 · Felletin
Informations pratiques
Felletin
JEP 2026 L’Épopée Diamantaire Visites Guidées
Felletin Creuse
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
L’EPOPÉE DIAMANTAIRE
ÀÀ l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’un tarif préférentiel pour découvrir l’Épopée diamantaire lors d’une visite guidée.
Pendant environ 1h, plongez dans l’histoire de l’ancienne coopérative de taille de diamants de Felletin. Pourquoi cette activité s’est-elle implantée dans la ville ? Comment taillait-on les diamants ? Comment les ouvrières et les ouvriers s’organisaient-ils au sein de la coopérative ?
Autant de questions auxquelles votre guide répondra au fil de la visite.
Informations
Tarif préférentiel 3,50€. Gratuit pour les moins de 18 ans. Départ de la visite à 16h merci de vous présenter à l’accueil du site 10 minutes avant. .
Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 54 60
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English : JEP 2026 L’Épopée Diamantaire Visites Guidées
L’événement JEP 2026 L’Épopée Diamantaire Visites Guidées Felletin a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Aubusson-Felletin
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