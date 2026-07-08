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JEP 2026 : Les chefs d’oeuvre de l’architecture du 16e arrondissement Métro Ranelagh (l’adresse exacte vous sera communiquée au moment de l’inscription en ligne) Paris

vendredi 18 septembre 2026 · Métro Ranelagh (l'adresse exacte vous sera communiquée au moment de l'inscription en ligne) · Paris

JEP 2026 : Les chefs d’oeuvre de l’architecture du 16e arrondissement Métro Ranelagh (l’adresse exacte vous sera communiquée au moment de l’inscription en ligne) Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Métro Ranelagh (l'adresse exacte vous sera communiquée au moment de l'inscription en ligne)
Adresse
Métro Ranelagh
Ville
75016 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>L'inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre. </p>

Le Comité d’histoire de la Ville de Paris a créé plusieurs parcours de découverte du 16e arrondissement. Nous vous proposons ainsi de découvrir des oeuvres de Le Corbusier, Mallet-Stevens, Henri Sauvage, Hector Guimard…

Le lien pour la billetterie sera activé la 1ère quinzaine de septembre

Profitez de cette visite pour découvrir l’histoire de ce quartier !
Le vendredi 18 septembre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit

L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre. 

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-18T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-18T15:00:00+02:00_2026-09-18T17:00:00+02:00

Métro Ranelagh (l’adresse exacte vous sera communiquée au moment de l’inscription en ligne) Métro Ranelagh  75016 Paris
https://www.paris.fr/evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-decouvrez-le-programme-113133


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