JEP 2026 : Les chefs d’oeuvre de l’architecture du 16e arrondissement Métro Ranelagh (l’adresse exacte vous sera communiquée au moment de l’inscription en ligne) Paris
vendredi 18 septembre 2026 · Métro Ranelagh (l'adresse exacte vous sera communiquée au moment de l'inscription en ligne) · Paris
Informations pratiques
Le Comité d’histoire de la Ville de Paris a créé plusieurs parcours de découverte du 16e arrondissement. Nous vous proposons ainsi de découvrir des oeuvres de Le Corbusier, Mallet-Stevens, Henri Sauvage, Hector Guimard…
Le lien pour la billetterie sera activé la 1ère quinzaine de septembre
Profitez de cette visite pour découvrir l’histoire de ce quartier !
Le vendredi 18 septembre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit
L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-18T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-18T15:00:00+02:00_2026-09-18T17:00:00+02:00
Métro Ranelagh (l’adresse exacte vous sera communiquée au moment de l’inscription en ligne) Métro Ranelagh 75016 Paris
https://www.paris.fr/evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-decouvrez-le-programme-113133
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