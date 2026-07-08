JEP 2026 : Les réserves archéologiques de Paris se dévoilent ! Département d’Histoire de l’Architecture et d’Archéologie de la Ville de Paris Paris

vendredi 18 septembre 2026 · Département d'Histoire de l'Architecture et d'Archéologie de la Ville de Paris · Paris

Informations pratiques

Nichées dans le 18e arrondissement, les réserves archéologiques de la Ville de Paris s’étendent sur 800 m2 et conservent plusieurs milliers d’objets, stockés en fonction de leurs dimensions et de leurs matériaux : pierre, céramique, os, métal, verre, etc.

Le lien pour la billetterie sera activé la 1ère quinzaine de septembre.

Au cours d’une visite guidée, découvrez le travail accompli par les chercheurs après la fouille et partez à la rencontre du patrimoine archéologique parisien !

Le vendredi 18 septembre 2026

de 13h00 à 14h00

Le vendredi 18 septembre 2026

de 14h00 à 15h00

Le vendredi 18 septembre 2026

de 11h00 à 12h00

Le vendredi 18 septembre 2026

de 10h00 à 11h00

gratuit

L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-18T16:00:00+02:00

fin : 2026-09-18T17:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-18T10:00:00+02:00_2026-09-18T11:00:00+02:00;2026-09-18T11:00:00+02:00_2026-09-18T12:00:00+02:00;2026-09-18T13:00:00+02:00_2026-09-18T14:00:00+02:00;2026-09-18T14:00:00+02:00_2026-09-18T15:00:00+02:00

Département d’Histoire de l’Architecture et d’Archéologie de la Ville de Paris 11 Rue du Pré 75018 Paris

https://www.paris.fr/evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-decouvrez-le-programme-113133



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