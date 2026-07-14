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AGENDA · Nancy

JEP 2026 Muséum-Aquarium Muséum-Aquarium Nancy

samedi 19 septembre 2026 · Muséum-Aquarium · Nancy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Muséum-Aquarium
Adresse
34 rue Sainte-Catherine
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Nancy

JEP 2026 Muséum-Aquarium

Muséum-Aquarium 34 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir ou re-découvrir gratuitement nos aquariums et galerie de zoologie, méditer devant la danse du poulpe ou admirer notre morse !Tout public
0  .

Muséum-Aquarium 34 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 99 97 

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English :

%C0 During European Heritage Days, come discover or rediscover our aquariums and zoology gallery for free, watch the octopus dance, or admire our walrus!

L’événement JEP 2026 Muséum-Aquarium Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY

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