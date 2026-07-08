JEP 2026 : Parcours dans le quartier de l’avenue Montaigne Avenue Montaigne (l’adresse exacte vous sera communiquée au moment de l’inscription en ligne) Paris

vendredi 18 septembre 2026 · Avenue Montaigne (l'adresse exacte vous sera communiquée au moment de l'inscription en ligne) · Paris

Informations pratiques

Avec cette visite guidée, plongez dans l’histoire urbaine du quartier de la haute-couture.

Attention : la visite ne prévoit pas d’entrée dans les maisons de couture existantes.

Le lien pour la billetterie sera activé la 1ère quinzaine de septembre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte de l’avenue de la mode !

Le samedi 19 septembre 2026

de 15h00 à 16h30

Le vendredi 18 septembre 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit

L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-18T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-18T15:00:00+02:00_2026-09-18T16:30:00+02:00;2026-09-19T15:00:00+02:00_2026-09-19T16:30:00+02:00

Avenue Montaigne (l’adresse exacte vous sera communiquée au moment de l’inscription en ligne) Avenue Montaigne 75008 Paris

https://www.paris.fr/evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-decouvrez-le-programme-113133



Afficher la carte du lieu Avenue Montaigne (l’adresse exacte vous sera communiquée au moment de l’inscription en ligne) et trouvez le meilleur itinéraire

