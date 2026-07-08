JEP 2026 : Parcours dans le quartier de l’avenue Montaigne Avenue Montaigne (l’adresse exacte vous sera communiquée au moment de l’inscription en ligne) Paris
vendredi 18 septembre 2026 · Avenue Montaigne (l'adresse exacte vous sera communiquée au moment de l'inscription en ligne) · Paris
Informations pratiques
Avec cette visite guidée, plongez dans l’histoire urbaine du quartier de la haute-couture.
Attention : la visite ne prévoit pas d’entrée dans les maisons de couture existantes.
Le lien pour la billetterie sera activé la 1ère quinzaine de septembre
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte de l’avenue de la mode !
Le samedi 19 septembre 2026
de 15h00 à 16h30
Le vendredi 18 septembre 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit
L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-18T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-18T15:00:00+02:00_2026-09-18T16:30:00+02:00;2026-09-19T15:00:00+02:00_2026-09-19T16:30:00+02:00
Avenue Montaigne (l’adresse exacte vous sera communiquée au moment de l’inscription en ligne) Avenue Montaigne 75008 Paris
https://www.paris.fr/evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-decouvrez-le-programme-113133
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