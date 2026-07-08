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JEP 2026 : Parcours dans le quartier de l’avenue Montaigne Avenue Montaigne (l’adresse exacte vous sera communiquée au moment de l’inscription en ligne) Paris

vendredi 18 septembre 2026 · Avenue Montaigne (l'adresse exacte vous sera communiquée au moment de l'inscription en ligne) · Paris

JEP 2026 : Parcours dans le quartier de l’avenue Montaigne Avenue Montaigne (l’adresse exacte vous sera communiquée au moment de l’inscription en ligne) Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Avenue Montaigne (l'adresse exacte vous sera communiquée au moment de l'inscription en ligne)
Adresse
Avenue Montaigne
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>L'inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre. </p>

Avec cette visite guidée, plongez dans l’histoire urbaine du quartier de la haute-couture.
Attention : la visite ne prévoit pas d’entrée dans les maisons de couture existantes.

Le lien pour la billetterie sera activé la 1ère quinzaine de septembre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte de l’avenue de la mode !
Le samedi 19 septembre 2026
de 15h00 à 16h30
Le vendredi 18 septembre 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit

L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre. 

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-18T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-18T15:00:00+02:00_2026-09-18T16:30:00+02:00;2026-09-19T15:00:00+02:00_2026-09-19T16:30:00+02:00

Avenue Montaigne (l’adresse exacte vous sera communiquée au moment de l’inscription en ligne) Avenue Montaigne  75008 Paris
https://www.paris.fr/evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-decouvrez-le-programme-113133


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