JEP 2026 PatrimoineS en BU Nancy
samedi 19 septembre 2026 · Nancy
Informations pratiques
Nancy
JEP 2026 PatrimoineS en BU
Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Cette année, la Bibliothèque universitaire de Droit et Sciences économiques et la mission Patrimoine s’associent pour vous faire découvrir l’histoire de l’Université de Lorraine à travers une visite guidée de ses murs et une présentation du patrimoine écrit.
Entrée libre.Tout public
0 .
Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est ddoc-budroit-contact@univ-lorraine.fr
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English :
This year, the University Library of Law and Economic Sciences and the Heritage Department are teaming up to help you discover the history of the University of Lorraine through a guided tourof its grounds and a presentation of its written heritage.
Free admission.
L’événement JEP 2026 PatrimoineS en BU Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY
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