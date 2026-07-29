Informations pratiques

Nancy

JEP 2026 PatrimoineS en BU

Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Cette année, la Bibliothèque universitaire de Droit et Sciences économiques et la mission Patrimoine s’associent pour vous faire découvrir l’histoire de l’Université de Lorraine à travers une visite guidée de ses murs et une présentation du patrimoine écrit.

Entrée libre.Tout public

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Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est ddoc-budroit-contact@univ-lorraine.fr

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English :

This year, the University Library of Law and Economic Sciences and the Heritage Department are teaming up to help you discover the history of the University of Lorraine through a guided tourof its grounds and a presentation of its written heritage.

Free admission.

L’événement JEP 2026 PatrimoineS en BU Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY