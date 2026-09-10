JEP 2026 : Saint-Sulpice, une visite de fond en comble ! Eglise Saint Sulpice Paris

Informations pratiques

La visite évoquera l’histoire et l’architecture de l’édifice, les différentes étapes de son chantier de construction et traversera 850 ans d’histoire.

Elle permettra également de découvrir le chantier de restauration de la chapelle des Baptêmes, habituellement peu accessible au public, et de présenter les restaurations menées par la Ville de Paris depuis dix ans ainsi que les projets à venir. La visite s’achèvera dans les parties hautes de l’église, avec des vues exceptionnelles sur Paris.

Le lien pour la billetterie sera activé la 1ère quinzaine

de septembre.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, venez découvrir l’architecture de l’église Saint-Sulpice, de ses sous-sols jusqu’à ses charpentes.

Le dimanche 20 septembre 2026

de 16h00 à 17h30

Le dimanche 20 septembre 2026

de 14h15 à 15h45

gratuit

L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir

de cette page début septembre.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-20T19:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-20T14:15:00+02:00_2026-09-20T15:45:00+02:00;2026-09-20T16:00:00+02:00_2026-09-20T17:30:00+02:00

Eglise Saint Sulpice Place Saint-Sulpice 75006 Paris

https://www.paris.fr/evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-decouvrez-le-programme-113133



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