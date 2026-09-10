JEP 2026 : Saint-Sulpice, une visite de fond en comble ! Eglise Saint Sulpice Paris
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint Sulpice · Paris
Informations pratiques
La visite évoquera l’histoire et l’architecture de l’édifice, les différentes étapes de son chantier de construction et traversera 850 ans d’histoire.
Elle permettra également de découvrir le chantier de restauration de la chapelle des Baptêmes, habituellement peu accessible au public, et de présenter les restaurations menées par la Ville de Paris depuis dix ans ainsi que les projets à venir. La visite s’achèvera dans les parties hautes de l’église, avec des vues exceptionnelles sur Paris.
Le lien pour la billetterie sera activé la 1ère quinzaine
de septembre.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, venez découvrir l’architecture de l’église Saint-Sulpice, de ses sous-sols jusqu’à ses charpentes.
Le dimanche 20 septembre 2026
de 16h00 à 17h30
Le dimanche 20 septembre 2026
de 14h15 à 15h45
gratuit
L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir
de cette page début septembre.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-20T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-20T14:15:00+02:00_2026-09-20T15:45:00+02:00;2026-09-20T16:00:00+02:00_2026-09-20T17:30:00+02:00
Eglise Saint Sulpice Place Saint-Sulpice 75006 Paris
https://www.paris.fr/evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-decouvrez-le-programme-113133
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