JEP 2026 : Tailleurs de Pierre à l’église de la Madeleine Église de la Madeleine Paris
samedi 19 septembre 2026 · Église de la Madeleine · Paris
Informations pratiques
A l’occasion de la 43ème édition des Journées Européennes du Patrimoine, l’entreprise Degaine (filiale de VINCI Construction dédié à la réhabilitation du patrimoine historique) lie la pierre à l’ouvrage à l’église de la Madeleine avec une activité ludique et enrichissante pour petits et grands.
À travers des ateliers participatifs de taille de pierre, venez découvrir, aux côtés des tailleurs de pierre expérimentés, un savoir-faire d’exception transmis de génération en génération. Prenez les outils en main et initiez-vous à l’art de la taille de pierre !
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, découvrez le travail des tailleurs de pierre !
Le samedi 19 septembre 2026
de 08h00 à 17h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T11:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T08:00:00+02:00_2026-09-19T17:00:00+02:00
Église de la Madeleine Rue Tronchet 75008 Paris
https://www.paris.fr/evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-decouvrez-le-programme-113133
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