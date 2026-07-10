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JEP 2026 : Tailleurs de Pierre à l’église de la Madeleine Église de la Madeleine Paris

samedi 19 septembre 2026 · Église de la Madeleine · Paris

JEP 2026 : Tailleurs de Pierre à l’église de la Madeleine Église de la Madeleine Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église de la Madeleine
Adresse
Rue Tronchet
Ville
75008 Paris
Département
Paris

A l’occasion de la 43ème édition des Journées Européennes du Patrimoine, l’entreprise Degaine (filiale de VINCI Construction dédié à la réhabilitation du patrimoine historique) lie la pierre à l’ouvrage à l’église de la Madeleine avec une activité ludique et enrichissante pour petits et grands.

À travers des ateliers participatifs de taille de pierre, venez découvrir, aux côtés des tailleurs de pierre expérimentés, un savoir-faire d’exception transmis de génération en génération. Prenez les outils en main et initiez-vous à l’art de la taille de pierre !

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, découvrez le travail des tailleurs de pierre !
Le samedi 19 septembre 2026
de 08h00 à 17h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T11:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T08:00:00+02:00_2026-09-19T17:00:00+02:00

Église de la Madeleine Rue Tronchet  75008 Paris
https://www.paris.fr/evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-decouvrez-le-programme-113133


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