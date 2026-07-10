JEP 2026 : Tailleurs de Pierre à l’église de la Madeleine Église de la Madeleine Paris

Informations pratiques

A l’occasion de la 43ème édition des Journées Européennes du Patrimoine, l’entreprise Degaine (filiale de VINCI Construction dédié à la réhabilitation du patrimoine historique) lie la pierre à l’ouvrage à l’église de la Madeleine avec une activité ludique et enrichissante pour petits et grands.

À travers des ateliers participatifs de taille de pierre, venez découvrir, aux côtés des tailleurs de pierre expérimentés, un savoir-faire d’exception transmis de génération en génération. Prenez les outils en main et initiez-vous à l’art de la taille de pierre !

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, découvrez le travail des tailleurs de pierre !

Le samedi 19 septembre 2026

de 08h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T11:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T08:00:00+02:00_2026-09-19T17:00:00+02:00

Église de la Madeleine Rue Tronchet 75008 Paris

https://www.paris.fr/evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-decouvrez-le-programme-113133



Afficher la carte du lieu Église de la Madeleine et trouvez le meilleur itinéraire

