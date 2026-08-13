JEP 2026 Visite commentée École de musique Résonances Artistiques École de musique Vandœuvre-lès-Nancy

Informations pratiques

Vandœuvre-lès-Nancy

JEP 2026 Visite commentée École de musique Résonances Artistiques

École de musique 13 allée de Fribourg Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 11:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Une animation invite le public à découvrir autrement l’œuvre de la vandopérienne Françoise Malaprade, réalisée dans le cadre du 1 % artistique de l’École de Musique.

Née à Nancy, Françoise Malaprade s’est consacrée pendant près de trente ans à l’art monumental, créant des fresques, tapisseries, mosaïques et œuvres intégrées à l’architecture publique. Son travail est profondément marqué par la couleur, le mouvement et le dialogue entre l’œuvre et le lieu qui l’accueille. À partir de 1989, elle poursuit une recherche picturale personnelle où la couleur devient le véritable langage de son expression artistique.

À travers une visite commentée, l’École de Musique propose une rencontre entre les arts visuels et la musique, une occasion de célébrer la rencontre entre création plastique et création musicale et de faire vivre l’héritage artistique laissé par l’artiste vandopérienne au cœur de l’établissement.Tout public

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École de musique 13 allée de Fribourg Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 54 32 45

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English :

An event invites the public to discover the work of Vandopérienne artist Françoise Malaprade in a new light, created as part of the Music School’s Art Project.

Born in Nancy, Françoise Malaprade has devoted nearly thirty years to monumental art, creating murals, tapestries, mosaics, and works integrated into public architecture. Her work is deeply marked by color, movement, and the dialogue between the artwork and its setting. Beginning in 1989, she pursued a personal pictorial exploration in which color became the true language of her artistic expression.

Through a guided tour, the School of Music offers an encounter between the visual arts and music—an opportunity tocelebrate the convergence of visual and musical creation and to bring to life the artistic legacy left by the Vandopérienne artist at the heart of the institution.

L’événement JEP 2026 Visite commentée École de musique Résonances Artistiques Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-08-13 par DESTINATION NANCY