JEP 2026 Visite commentée Serres municipales Plantes et Passion Serres municipales Vandœuvre-lès-Nancy

Informations pratiques

Vandœuvre-lès-Nancy

JEP 2026 Visite commentée Serres municipales Plantes et Passion

Serres municipales Avenue Désiré-Masson Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez célébrer le patrimoine naturel en devenir, lors de notre journée portes ouvertes aux serres municipales ! Découvrez nos serres, où une multitude de plantes et de fleurs s’épanouissent, et apprenez-en davantage sur les techniques de culture utilisées par nos jardinières passionnées. Que vous soyez un amateur de jardinage ou simplement curieux de la nature, cette journée promet d’être riche en découvertes et en émotions.Tout public

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Serres municipales Avenue Désiré-Masson Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Come celebrate our evolving natural heritage at our open house at the municipal greenhouses! Explore our greenhouses, where a multitude of plants and flowers thrive, and learn more about the cultivation techniques used by our passionate gardeners. Whether you’re a gardening enthusiast or simply curious about nature, this day promises to be full of discoveries and excitement.

L’événement JEP 2026 Visite commentée Serres municipales Plantes et Passion Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-08-13 par DESTINATION NANCY