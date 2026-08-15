JEP 2026 Visite guidée Bibliothèque Stanislas Bibliothèque Stanislas Nancy

Informations pratiques

Nancy

JEP 2026 Visite guidée Bibliothèque Stanislas

Bibliothèque Stanislas 43 rue Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les visites guidées vous permettront de découvrir la salle de lecture et ses boiseries du XVIII¿ siècle, l’histoire de l’institution et une partie de ses collections.Tout public

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Bibliothèque Stanislas 43 rue Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 36

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English :

Guided tours will allow you to explore the reading room and its 18th-century wood paneling, learn about the institution’s history, and see part of its collections.

L’événement JEP 2026 Visite guidée Bibliothèque Stanislas Nancy a été mis à jour le 2026-08-09 par DESTINATION NANCY