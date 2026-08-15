JEP 2026 Visite guidée Bibliothèque Stanislas Bibliothèque Stanislas Nancy
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Stanislas · Nancy
Informations pratiques
Nancy
JEP 2026 Visite guidée Bibliothèque Stanislas
Bibliothèque Stanislas 43 rue Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les visites guidées vous permettront de découvrir la salle de lecture et ses boiseries du XVIII¿ siècle, l’histoire de l’institution et une partie de ses collections.Tout public
0 .
Bibliothèque Stanislas 43 rue Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 36
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English :
Guided tours will allow you to explore the reading room and its 18th-century wood paneling, learn about the institution’s history, and see part of its collections.
L’événement JEP 2026 Visite guidée Bibliothèque Stanislas Nancy a été mis à jour le 2026-08-09 par DESTINATION NANCY
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