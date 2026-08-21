Informations pratiques

Lavaveix-les-Mines

JEP 2026 Visite guidée patrimoine minier là, il y avait…

2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Partez pour une visite commentée de 1h30 à travers le village en compagnie d’experts du patrimoine minier de Lavaveix. Au fil du parcours, ils partageront leurs connaissances, leur passion et de nombreuses anecdotes pour vous faire découvrir l’histoire de la mine et l’empreinte qu’elle a laissée sur le territoire et ses habitants.

Visite à prix libre, limitée à 25 places. Réservation obligatoire. .

2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 17 02 accueil@lesateliersdelamine.tl

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English : JEP 2026 Visite guidée patrimoine minier là, il y avait…

L’événement JEP 2026 Visite guidée patrimoine minier là, il y avait… Lavaveix-les-Mines a été mis à jour le 2026-08-21 par Marche et Combraille en Aquitaine