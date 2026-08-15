JEP 2026 Visite libre Bibliothèque Stanislas Bibliothèque Stanislas Nancy

Informations pratiques

Nancy

JEP 2026 Visite libre Bibliothèque Stanislas

Bibliothèque Stanislas 43 rue Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez la salle de lecture et ses boiseries du XVIII¿ siècle, l’histoire de l’institution, une partie de ses collections, mais aussi le bureau Art déco du conservateur, aménagé en 1932 et d’autres espaces cachés de la plus ancienne bibliothèque publique de Nancy.Tout public

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Bibliothèque Stanislas 43 rue Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 36

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English :

Discover the reading room and its 18th-century wood paneling, the history of the institution, part of its collections, as well as the curator’s Art Deco office—furnished in 1932—and other hidden corners of Nancy’s oldest public library.

L’événement JEP 2026 Visite libre Bibliothèque Stanislas Nancy a été mis à jour le 2026-08-09 par DESTINATION NANCY