JEP 2026 Visite libre Cathédrale Notre-Dame de l’Annonciation Place Monseigneur Ruch Nancy

Informations pratiques

Nancy

JEP 2026 Visite libre Cathédrale Notre-Dame de l’Annonciation

Place Monseigneur Ruch Cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite libre de la Cathédrale avec explications des travaux réalisés.Tout public

0 .

Place Monseigneur Ruch Cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 26 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Self-guided tour of the cathedral with explanations of the work that has been completed.

L’événement JEP 2026 Visite libre Cathédrale Notre-Dame de l’Annonciation Nancy a été mis à jour le 2026-08-09 par DESTINATION NANCY