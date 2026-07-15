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AGENDA · Nancy

JEP 2026 Visite libre Cathédrale Notre-Dame de l’Annonciation Place Monseigneur Ruch Nancy

samedi 19 septembre 2026 · Place Monseigneur Ruch · Nancy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Place Monseigneur Ruch
Adresse
Cathédrale Notre-Dame-de-l'Annonciation
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Nancy

JEP 2026 Visite libre Cathédrale Notre-Dame de l’Annonciation

Place Monseigneur Ruch Cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Visite libre de la Cathédrale avec explications des travaux réalisés.Tout public
0  .

Place Monseigneur Ruch Cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 26 03 

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English :

Self-guided tour of the cathedral with explanations of the work that has been completed.

L’événement JEP 2026 Visite libre Cathédrale Notre-Dame de l’Annonciation Nancy a été mis à jour le 2026-08-09 par DESTINATION NANCY

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