JEP 2026 Visite libre Les salles patrimoniales du siège historique de la CCI Chambre de commerce et d’industrie du Grand Nancy Nancy

samedi 19 septembre 2026 · Chambre de commerce et d'industrie du Grand Nancy · Nancy

Informations pratiques

Nancy

JEP 2026 Visite libre Les salles patrimoniales du siège historique de la CCI

Chambre de commerce et d’industrie du Grand Nancy 53 rue Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez la richesse du patrimoine en franchissant les portes de cet établissement et explorez ses salles emblématiques, telles que la salle des Séances, la salle Gruber, la salle Jean Lamour et la salle Lyautey. Admirez les magnifiques vitraux Gruber qui ornent les murs.

De plus, des guides seront disponibles pour accompagner les visiteurs lors de leur venue!Tout public

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Chambre de commerce et d’industrie du Grand Nancy 53 rue Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 54 54

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English :

Discover the richness of its heritage as you step through the doors of this institution and explore its iconic rooms, such as the Assembly Hall, the Gruber Room, the Jean Lamour Room, and the Lyautey Room. Admire the magnificent Gruber stained-glass windows that adorn the walls.

In addition, guides will be available to assist visitors during their visit!

L’événement JEP 2026 Visite libre Les salles patrimoniales du siège historique de la CCI Nancy a été mis à jour le 2026-08-09 par DESTINATION NANCY