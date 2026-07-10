JEP 2026 : Visites de l’atelier de restauration de photographies Département pour la préservation de la photographie Paris

vendredi 18 septembre 2026 · Département pour la préservation de la photographie · Paris

Informations pratiques

Découvrez la manière dont la Ville de Paris prend soin de son patrimoine photographique en visitant le Département pour la préservation du patrimoine photographique de la Ville de Paris (D3P) et son atelier installé porte de la Chapelle.

Les équipes de restaurateurs et techniciens y étudient et traitent les photographies des bibliothèques, archives et musées de la Ville de Paris.

Le lien pour la billetterie sera activé la 1ère quinzaine de septembre

Venez découvrir comment la Ville de Paris prend soin de son patrimoine photographique !

Le vendredi 18 septembre 2026

de 09h30 à 10h30

gratuit

L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-18T12:30:00+02:00

fin : 2026-09-18T13:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-18T09:30:00+02:00_2026-09-18T10:30:00+02:00

Département pour la préservation de la photographie Rue du pré 75018 Paris

https://www.paris.fr/evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-decouvrez-le-programme-113133



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