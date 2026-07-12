JEP 2026 : Visitez les réserves du Fonds d’art contemporain ! Fonds d’art contemporain Paris
vendredi 18 septembre 2026 · Fonds d'art contemporain · Paris
Informations pratiques
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Ville de Paris propose de découvrir les secrets du patrimoine parisien et ouvre les portes de lieux emblématiques pour des visites gratuites ! Les portes des réserves du Fonds d’art contemporain – Paris Collections seront ouvertes à cette occasion le vendredi 18 septembre 2026.
Le Fonds d’art contemporain :
Depuis sa création en 1816, la collection du Fonds d’art contemporain – Paris Collections raconte plus de deux siècles de création artistique. Aujourd’hui, il se déploie en trois ensembles majeurs :
- Historique (avant 1914) – Près de 1 600 œuvres, principalement des sculptures en bronze.
- Moderne (1914–1969) – En majorité des peintures,, cet ensemble constitue les deux tiers de la collection et témoigne des grands mouvements artistiques du XXᵉ siècle.
- Contemporain (depuis 1970) – Tous médiums confondus, cet ensemble est enrichi chaque année par de nouvelles acquisitions, en soutien aux créateurs et créatrices d’aujourd’hui.
Le lien pour la billetterie sera activé la 1ère quinzaine de septembre.
Profitez de ce rendez-vous exceptionnel pour découvrir les réserves du Fonds d’art contemporain !
Le vendredi 18 septembre 2026
de 13h30 à 14h30
Le vendredi 18 septembre 2026
de 12h30 à 13h30
gratuit
L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-18T16:30:00+02:00
fin : 2026-09-18T17:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-18T12:30:00+02:00_2026-09-18T13:30:00+02:00;2026-09-18T13:30:00+02:00_2026-09-18T14:30:00+02:00
Fonds d’art contemporain Rue du pré 75018 Paris
https://fondsartcontemporain.paris.fr/
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