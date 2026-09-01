Informations pratiques

Azay-le-Rideau

JEP au Château d’Azay-Le-Rideau

Rue de Pineau Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026

venez découvrir le château d’Azay-le-Rideau, joyau architectural de la Renaissance bâti sur une île de l’Indre au cœur d’un parc paysager.

9h30 à 18h (dernier accès au château 17h)

Gratuit

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026

A l’occasion des 43è Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le château d’Azay-le-Rideau, joyau architectural de la Renaissance bâti sur une île de l’Indre au cœur d’un parc paysager.

Toutes les pièces du château, richement meublées et décorées, vous offrent un voyage à travers quatre siècles d’histoire, depuis la Renaissance jusqu’au XIXè siècle.

Votre visite sera aussi l’occasion de découvrir l’exposition Hidden portraits / Portraits cachés de l’artiste allemand Volker Hermes.

Monument ouvert de 9h30 à 18h (dernier accès au château 17h)

Gratuit .

Rue de Pineau Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 04 chateau.azay-le-rideau@monuments-nationaux.fr

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English :

The Château d’Azay-le-Rideau opens its doors to visitors free of charge for the European Heritage Days on September 21 and 22, with a festive program of events including guided tours on Saturday and a concert by the ElaNaveva ensemble on Sunday from 11am to 3pm.

L’événement JEP au Château d’Azay-Le-Rideau Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-08-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme