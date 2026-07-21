Informations pratiques

Auray

JEP Patrimoine photographique

Rue du Penher Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

intervenant Jérôme Cucarull, historien, président de la Société d’histoire et d’archéologie du Pays d’Auray (SHAPA)

Auray, une histoire de clichés

Plus de 300 cartes postales sur Auray ont été éditées avant 1940. En se penchant sur ce corpus, abondamment utilisé comme illustration, il s’agit moins de raconter le patrimoine, que de poser un regard archéologique sur l’objet lui-même. nous pourrons ainsi faire la lumière sur des photographes oubliés et une économie encore largement méconnue.

Accessible aux personnes à mobilité réduite .

Rue du Penher Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32

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English :

L’événement JEP Patrimoine photographique Auray a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon