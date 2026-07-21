Informations pratiques

Auray

JEP Patrimoine photographique

Place Gabriel Deshayes Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Comment s’habillaient les enfants alréens il y a 100 ans ?

En mai 2026, les élèves de CM1 de l’école publique alréenne Les Rives du loch ont appris comment les enfants alréens s’habillaient au début du 20ème s. Ils partagent leurs connaissances en concevant un parcours Baludik illustré de photographies d’époque. Belle balade en famille !

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Accès libre

Départ du parcours Place Gabriel Deshayes .

Place Gabriel Deshayes Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32

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English :

L’événement JEP Patrimoine photographique Auray a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon