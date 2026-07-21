JEP Patrimoine photographique Auray
samedi 19 septembre 2026 · Auray
Informations pratiques
Auray
JEP Patrimoine photographique
Place Gabriel Deshayes Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Comment s’habillaient les enfants alréens il y a 100 ans ?
En mai 2026, les élèves de CM1 de l’école publique alréenne Les Rives du loch ont appris comment les enfants alréens s’habillaient au début du 20ème s. Ils partagent leurs connaissances en concevant un parcours Baludik illustré de photographies d’époque. Belle balade en famille !
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Accès libre
Départ du parcours Place Gabriel Deshayes .
Place Gabriel Deshayes Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement JEP Patrimoine photographique Auray a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Auray (Morbihan)
- Visite guidée L’ancienne prison royale Auray 30 juillet 2026
- Apéro Klam La Selva Canta Auray 30 juillet 2026
- La Kevrenn Alré Auray 31 juillet 2026
- Les Vendredis Dañs Alre Place du Golhérez Auray 31 juillet 2026
- Concerts Place République et Place aux Roues Auray 1 août 2026