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AGENDA · Auray

JEP Patrimoine photographique Rue Georges Clemenceau Auray

samedi 19 septembre 2026 · Rue Georges Clemenceau · Auray

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue Georges Clemenceau
Adresse
Cloître de l'Ecole de musique d'Auray
Ville
56400 Auray
Département
Morbihan
Tarif

Auray

JEP Patrimoine photographique

Rue Georges Clemenceau Cloître de l’Ecole de musique d’Auray Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Le carnaval d’Auray des années 1950

En 2014, la commune d’Auray recevait en don des photographies du carnaval pris dans les années 1950 par augustin Le Doré, un photographe amateur alréen. Emplis de détails étonnants, les clichés traduisent merveilleusement l’effervescence, la joie partagée et la mobilisation de la population autour de cette fête.

Accès libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite   .

Rue Georges Clemenceau Cloître de l’Ecole de musique d’Auray Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32 

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English :

L’événement JEP Patrimoine photographique Auray a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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