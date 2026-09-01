JEP Vallée troglodytique des Goupillères Azay-le-Rideau
samedi 19 septembre 2026 · Azay-le-Rideau
Informations pratiques
Azay-le-Rideau
JEP Vallée troglodytique des Goupillères
Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Journées du patrimoine
TARIF RÉDUIT 5 euros
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 de 10h30 à 18h.
Fouées tourangelles cuites sur place sans réservation entre 12h00 et 13h30.
Les réservations ne sont pas nécessaires, la vente de billets se fait sur place.
Journées du patrimoine
TARIF RÉDUIT 5 euros
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 de 10h30 à 18h.
Fouées tourangelles cuites sur place sans réservation entre 12h00 et 13h30.
Les réservations ne sont pas nécessaires, la vente de billets se fait sur place. .
Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 46 89 contact@troglodytedesgoupillieres.fr
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English :
On the occasion of the JEP 2024 (European Heritage Days), come and discover the treasures of the Cité Rétro-Mécanique? Parc & Collection Maurice Dufresne and vote for your favorite restoration project! This will be the last opportunity of the season to discover this secret place.
L’événement JEP Vallée troglodytique des Goupillères Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-08-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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