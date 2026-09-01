Informations pratiques

Azay-le-Rideau

JEP Vallée troglodytique des Goupillères

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Journées du patrimoine

TARIF RÉDUIT 5 euros

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 de 10h30 à 18h.

Fouées tourangelles cuites sur place sans réservation entre 12h00 et 13h30.

Les réservations ne sont pas nécessaires, la vente de billets se fait sur place.

Journées du patrimoine

TARIF RÉDUIT 5 euros

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 de 10h30 à 18h.

Fouées tourangelles cuites sur place sans réservation entre 12h00 et 13h30.

Les réservations ne sont pas nécessaires, la vente de billets se fait sur place. .

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 46 89 contact@troglodytedesgoupillieres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the occasion of the JEP 2024 (European Heritage Days), come and discover the treasures of the Cité Rétro-Mécanique? Parc & Collection Maurice Dufresne and vote for your favorite restoration project! This will be the last opportunity of the season to discover this secret place.

L’événement JEP Vallée troglodytique des Goupillères Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-08-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme