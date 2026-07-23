JEP Visite commentée du Château de Châlus-Maulmont Rue Gourdon Châlus

Informations pratiques

Châlus

JEP Visite commentée du Château de Châlus-Maulmont

Rue Gourdon Château de Châlus-Maulmont Châlus Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 15:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Partez à la découverte du Château de Châlus-Maulmont lors d’une visite commentée. Édifié à la fin du XIIIᵉ siècle par Géraud de Maulmont, ce château médiéval dévoile les vestiges d’une ancienne demeure fortifiée au riche passé. Entre architecture, anecdotes et grandes pages d’histoire, laissez-vous guider à travers ce site emblématique et percez les secrets d’un monument qui a traversé les siècles. .

Rue Gourdon Château de Châlus-Maulmont Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine amisdechalusmaulmont@gmail.com

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English : JEP Visite commentée du Château de Châlus-Maulmont

L’événement JEP Visite commentée du Château de Châlus-Maulmont Châlus a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus