JEP Visite commentée du Château de Châlus-Maulmont Rue Gourdon Châlus
dimanche 20 septembre 2026 · Rue Gourdon · Châlus
Informations pratiques
Châlus
JEP Visite commentée du Château de Châlus-Maulmont
Rue Gourdon Château de Châlus-Maulmont Châlus Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 15:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Partez à la découverte du Château de Châlus-Maulmont lors d’une visite commentée. Édifié à la fin du XIIIᵉ siècle par Géraud de Maulmont, ce château médiéval dévoile les vestiges d’une ancienne demeure fortifiée au riche passé. Entre architecture, anecdotes et grandes pages d’histoire, laissez-vous guider à travers ce site emblématique et percez les secrets d’un monument qui a traversé les siècles. .
Rue Gourdon Château de Châlus-Maulmont Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine amisdechalusmaulmont@gmail.com
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English : JEP Visite commentée du Château de Châlus-Maulmont
L’événement JEP Visite commentée du Château de Châlus-Maulmont Châlus a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus
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