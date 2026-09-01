JEP Visite guidée de l’église Azay-le-Rideau
samedi 19 septembre 2026 · Azay-le-Rideau
Informations pratiques
Azay-le-Rideau
JEP Visite guidée de l’église
Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Journées Européennes du Patrimoine
Visite guidée de l’église avec un guide bénévole qui vous dévoilera l’histoire et les anecdotes de cette église du XIe siècle classée aux Monuments Historiques. Visite libre possible avec un livret de visite (FR/GB).
Journées Européennes du Patrimoine
Eglise Saint-Symphorien
Visite guidée de l’église avec un guide bénévole qui vous dévoilera l’histoire et les anecdotes de cette église du XIe siècle classée aux Monuments Historiques. Visite libre possible avec un livret de visite (FR/GB). Exceptionnel Assistez à la bénédiction de la cloche restaurée dans le cadre de la restauration complète de l’église. .
Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
European Heritage Days
Guided tour of the church with a volunteer guide who will share the history and anecdotes of this 11th-century church, which is listed as a Historic Monument. Self-guided tours are available with a visitor’s booklet (FR/GB).
L’événement JEP Visite guidée de l’église Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-08-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
À voir aussi à Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire)
- Fête des jardins Château de l’Islette Azay-le-Rideau 12 septembre 2026
- Café des bulles Azay-le-Rideau 12 septembre 2026
- Fête du Battage Azay-le-Rideau 13 septembre 2026
- JEP: Ouverture Exceptionnelle de la Réserve Azay-le-Rideau 19 septembre 2026
- JEP Vallée troglodytique des Goupillères Azay-le-Rideau 19 septembre 2026