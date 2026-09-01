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AGENDA · Azay-le-Rideau

JEP Visite guidée de l’église Azay-le-Rideau

samedi 19 septembre 2026 · Azay-le-Rideau

JEP Visite guidée de l’église Azay-le-Rideau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Ville
37190 Azay-le-Rideau
Département
Indre-et-Loire
Tarif

Azay-le-Rideau

JEP Visite guidée de l’église

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Journées Européennes du Patrimoine

Visite guidée de l’église avec un guide bénévole qui vous dévoilera l’histoire et les anecdotes de cette église du XIe siècle classée aux Monuments Historiques. Visite libre possible avec un livret de visite (FR/GB).
Journées Européennes du Patrimoine

Eglise Saint-Symphorien
Visite guidée de l’église avec un guide bénévole qui vous dévoilera l’histoire et les anecdotes de cette église du XIe siècle classée aux Monuments Historiques. Visite libre possible avec un livret de visite (FR/GB). Exceptionnel Assistez à la bénédiction de la cloche restaurée dans le cadre de la restauration complète de l’église.   .

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

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English :

European Heritage Days

Guided tour of the church with a volunteer guide who will share the history and anecdotes of this 11th-century church, which is listed as a Historic Monument. Self-guided tours are available with a visitor’s booklet (FR/GB).

L’événement JEP Visite guidée de l’église Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-08-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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