Informations pratiques

Azay-le-Rideau

JEP Visite guidée de l’église

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Journées Européennes du Patrimoine

Visite guidée de l’église avec un guide bénévole qui vous dévoilera l’histoire et les anecdotes de cette église du XIe siècle classée aux Monuments Historiques. Visite libre possible avec un livret de visite (FR/GB).

Journées Européennes du Patrimoine

Eglise Saint-Symphorien

Visite guidée de l’église avec un guide bénévole qui vous dévoilera l’histoire et les anecdotes de cette église du XIe siècle classée aux Monuments Historiques. Visite libre possible avec un livret de visite (FR/GB). Exceptionnel Assistez à la bénédiction de la cloche restaurée dans le cadre de la restauration complète de l’église. .

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

European Heritage Days

Guided tour of the church with a volunteer guide who will share the history and anecdotes of this 11th-century church, which is listed as a Historic Monument. Self-guided tours are available with a visitor’s booklet (FR/GB).

L’événement JEP Visite guidée de l’église Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-08-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme