Informations pratiques

Fontenay-le-Comte

Jeremy Dutcher Trio

22 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:30:00

fin : 2026-11-21 22:00:00

Date(s) :

2026-11-21

World music

Jeremy Dutcher est l’un de ces artistes qui bouleversent autant qu’ils fascinent. Ténor virtuose, compositeur audacieux et membre de la Première Nation Wolastoqiyik, il fait dialoguer les chants ancestraux de son peuple avec la musique classique, le jazz, l’électro et la pop expérimentale dans une expérience sonore d’une rare intensité.

Son deuxième album, Motewolonuwok, confirme l’ampleur d’un artiste hors norme, salué par Vogue, NPR, Rolling Stone et Télérama.

Sur scène, accompagné des percussions de Stefan Schneider et de la guitare électrique de Samuel Gleason, il déploie un univers hypnotique où les voix du passé rencontrent des textures modernes et puissantes.

Entre chants en wolastoqey — sa langue autochtone menacée — et compositions originales, chaque morceau devient un acte de mémoire, de résistance et de beauté.

Porté par une voix magistrale et une intensité rare, Jeremy Dutcher offre bien plus qu’un concert une expérience immersive, sensible et bouleversante.

Durée 1h30 I Tout public

Placement numéroté

Tarif D

Plein tarif (hors abonnement) 18€

Tarif partenaires (hors abonnement) 16€

Tarif réduit (hors abonnement) 10€

Abonnés tout public 14€

Abonnés tarif réduit 8€ .

22 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 05 00 ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr

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English :

World music

L’événement Jeremy Dutcher Trio Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin