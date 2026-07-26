Jeremy Jay • æmilia SUPERSONIC Paris

Informations pratiques

JEREMY JAY (22h30)

(Indie electro rock – Londres, UK)

Jeremy Jay est né à Chula Vista, en Californie. En tant que chanteur, il a fait ses débuts en tournant sur la côte ouest des États-Unis et en sortant ses premiers singles. Jeremy vit actuellement à Londres, en Angleterre.

ÆMILIA (21h30)

(Lo fi synth – Sturrgart, DEU)

Le son de la musicienne allemande æmilia se caractérise par une fusion entre lo-fi, new wave et pop hypnagogique. Avec son premier album, *22:22*, elle invite les auditeurs à plonger dans un univers empreint de nostalgie et d’introspection nocturne. Sa musique s’articule autour de textures granuleuses et lo-fi, de synthés aux sonorités délavées et de voix éthérées, créant ainsi un univers à la fois brut et onirique.

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• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Si vous êtes fan de… Beat Happening, Television Personalties & The Vaselines.

Le samedi 12 septembre 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-13T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-12T19:00:00+02:00_2026-09-12T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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