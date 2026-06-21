Jeremy Pelt Quartet ft. Buster Williams, Lenny White, Orrin Evans Sunset Sunside Paris
Jeremy Pelt Quartet ft. Buster Williams, Lenny White, Orrin Evans Sunset Sunside Paris lundi 6 juillet 2026.
« OUR COMMUNITY WON’T BE ERASED ! » est le dix-septième album de Jeremy Pelt chez Highnote Rec. Accompagné d’une section rythmique de rêve composée d’Orrin Evans au piano, du duo légendaire Buster Williams à la basse et Lenny White à la batterie, l’album rassemble des compositions originales de Pelt qui célèbrent les vertus de la communauté afro-américaine et ses nombreuses contributions au tissu social des États-Unis, tout en dénonçant le climat politique actuel aux États-Unis qui cherche à effacer notre histoire.
Album de la semaine – 5 * : « La douce perspective de Woven de Jeremy Pelt prolonge la renaissance du hard bop… Étant donné que Jeremy Pelt est dans une classe à part – le plus grand trompettiste de hard bop dans la lignée de Freddie Hubbard que nous connaissions –, ses nouveaux albums finissent par rivaliser avec ses anciens. Personne d’autre n’a d’importance à cet égard. » – Marlbank
« Si l’album Bitches Brew de Miles Davis était enregistré aujourd’hui, il ressemblerait peut-être à ça. » – Jazz Views
« Si l’album Bitches Brew de Miles Davis était enregistré aujourd’hui, il ressemblerait peut-être à ça. » – Jazz Views
Du lundi 06 juillet 2026 au mardi 07 juillet 2026 :
lundi, mardi
de 21h30 à 23h00
lundi, mardi
de 19h30 à 21h00
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-06T22:30:00+02:00
fin : 2026-07-08T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-06T19:30:00+02:00_2026-07-06T21:00:00+02:00;2026-07-06T21:30:00+02:00_2026-07-06T23:00:00+02:00;2026-07-07T19:30:00+02:00_2026-07-07T21:00:00+02:00;2026-07-07T21:30:00+02:00_2026-07-07T23:00:00+02:00
Sunset Sunside 60 Rue des Lombards 75001 Paris
https://www.sunset-sunside.com/concert/jeremy-pelt-quartet-ft-buster-williams-lenny-white-orrin-evans/ +33140264660 https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/
Afficher la carte du lieu Sunset Sunside et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- METROPOLIS VIBRATION en live session, MEZ BEER, Paris 21 juin 2026
- Jam In Case We Disappear, Kiosque du Jardin de Marianne, Paris 21 juin 2026
- Enchantez-vous en chansigne MPAA/La Canopée Paris 21 juin 2026
- Fête de la Musique : orgue, piano et choeurs ! Jardin de l’Église Protestante Luthérienne Saint-Jean Denys Bühler Paris 21 juin 2026
- Journée internationale du yoga avec le centre Sivananda Centre Sivananda de Paris Paris 21 juin 2026