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Jeremy Pelt Quartet ft. Buster Williams, Lenny White, Orrin Evans Sunset Sunside Paris

Jeremy Pelt Quartet ft. Buster Williams, Lenny White, Orrin Evans Sunset Sunside Paris

Jeremy Pelt Quartet ft. Buster Williams, Lenny White, Orrin Evans Sunset Sunside Paris lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Sunset Sunside

Adresse : 60 Rue des Lombards

Ville : 75001 Paris

Département : Paris

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

« OUR COMMUNITY WON’T BE ERASED ! » est le dix-septième album de Jeremy Pelt chez Highnote Rec. Accompagné d’une section rythmique de rêve composée d’Orrin Evans au piano, du duo légendaire Buster Williams à la basse et Lenny White à la batterie, l’album rassemble des compositions originales de Pelt qui célèbrent les vertus de la communauté afro-américaine et ses nombreuses contributions au tissu social des États-Unis, tout en dénonçant le climat politique actuel aux États-Unis qui cherche à effacer notre histoire.

Album de la semaine – 5 * : « La douce perspective de Woven de Jeremy Pelt prolonge la renaissance du hard bop… Étant donné que Jeremy Pelt est dans une classe à part – le plus grand trompettiste de hard bop dans la lignée de Freddie Hubbard que nous connaissions –, ses nouveaux albums finissent par rivaliser avec ses anciens. Personne d’autre n’a d’importance à cet égard. » – Marlbank

« Si l’album Bitches Brew de Miles Davis était enregistré aujourd’hui, il ressemblerait peut-être à ça. » – Jazz Views

« Si l’album Bitches Brew de Miles Davis était enregistré aujourd’hui, il ressemblerait peut-être à ça. » – Jazz Views
Du lundi 06 juillet 2026 au mardi 07 juillet 2026 :
lundi, mardi
de 21h30 à 23h00
lundi, mardi
de 19h30 à 21h00
payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-06T22:30:00+02:00
fin : 2026-07-08T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-06T19:30:00+02:00_2026-07-06T21:00:00+02:00;2026-07-06T21:30:00+02:00_2026-07-06T23:00:00+02:00;2026-07-07T19:30:00+02:00_2026-07-07T21:00:00+02:00;2026-07-07T21:30:00+02:00_2026-07-07T23:00:00+02:00

Sunset Sunside 60 Rue des Lombards  75001 Paris
https://www.sunset-sunside.com/concert/jeremy-pelt-quartet-ft-buster-williams-lenny-white-orrin-evans/ +33140264660 https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/


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