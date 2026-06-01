Jérôme Commandeur à Vendôme, Minotaure, Vendôme
Jérôme Commandeur à Vendôme, Minotaure, Vendôme jeudi 18 février 2027.
Jérôme Commandeur à Vendôme Jeudi 18 février 2027, 00h00 Minotaure Loir-et-Cher
43,00 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-18T00:00:00+01:00 – 2027-02-18T23:59:00+01:00
Fin : 2027-02-18T00:00:00+01:00 – 2027-02-18T23:59:00+01:00
L’association Loir Événements propose des spectacles variés – humour, théâtre, chanson – accessibles à tous les publics. Ces représentations, principalement organisées au Minotaure de Vendôme, viennent enrichir la programmation culturelle. Jérôme Commandeur à Vendôme. Comédien, réalisateur et humoriste, Jérôme Commandeur vous donne rendez-vous pour un spectacle à Vendôme !
Minotaure Rue César de Vendôme, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 89 44 00 »}]
L’association Loir Événements propose des spectacles variés – humour, théâtre, chanson – accessibles à tous les publics. Ces représentations, principalement organisées au Minotaure de Vendôme, viennen Festivals concerts et spectacles
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