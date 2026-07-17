Jérôme Commandeur Romorantin-Lanthenay
mercredi 17 février 2027 · Romorantin-Lanthenay
Informations pratiques
Romorantin-Lanthenay
Jérôme Commandeur
16A Avenue de Paris Romorantin-Lanthenay Loir-et-Cher
Tarif : 35 – 35 – EUR
35
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-17 20:30:00
fin : 2027-02-17 22:00:00
Date(s) :
2027-02-17
Production Beretta et Little Bros. Productions.
Tente des trucs.
Le retour de Jérôme Commandeur sur scène fait du bien à mon être, à mon âme. Par ses saillies fines comme des lames de coutelas, il veut faire rire cette France qu’il a chevillée au corps, celle qui coule dans ses veines. De ses sous-bois normands parfumés aux collines verdoyantes de la Loire, en passant par les plages salées de l’Atlantique, il porte partout son public en bandoulière. Fièrement. Outrageusement. Va gamin, je retire les roulettes de ton petit vélo et te regarde prendre ton envol, telle une mouette ivre de vent au-dessus de Jersey.
Victor Hugo 35 .
16A Avenue de Paris Romorantin-Lanthenay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 94 42 20 pyramide@romorantin.fr
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English :
Production: Beretta and Little Bros. Productions.
L’événement Jérôme Commandeur Romorantin-Lanthenay a été mis à jour le 2026-07-17 par ADT41
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