Informations pratiques

Romorantin-Lanthenay

Jérôme Commandeur

16A Avenue de Paris Romorantin-Lanthenay Loir-et-Cher

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-17 20:30:00

fin : 2027-02-17 22:00:00

Date(s) :

2027-02-17

Production Beretta et Little Bros. Productions.

Tente des trucs.

Le retour de Jérôme Commandeur sur scène fait du bien à mon être, à mon âme. Par ses saillies fines comme des lames de coutelas, il veut faire rire cette France qu’il a chevillée au corps, celle qui coule dans ses veines. De ses sous-bois normands parfumés aux collines verdoyantes de la Loire, en passant par les plages salées de l’Atlantique, il porte partout son public en bandoulière. Fièrement. Outrageusement. Va gamin, je retire les roulettes de ton petit vélo et te regarde prendre ton envol, telle une mouette ivre de vent au-dessus de Jersey.

Victor Hugo 35 .

16A Avenue de Paris Romorantin-Lanthenay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 94 42 20 pyramide@romorantin.fr

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English :

Production: Beretta and Little Bros. Productions.

L’événement Jérôme Commandeur Romorantin-Lanthenay a été mis à jour le 2026-07-17 par ADT41