Jersey New Friends, 1 Rue Paul Albert de Paris, Paris
Jersey New Friends, 1 Rue Paul Albert de Paris, Paris dimanche 21 juin 2026.
Jersey New Friends Dimanche 21 juin, 16h00 1 Rue Paul Albert de Paris Paris
Accessible à tous
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Le duo français de musique électronique Jersey est de retour à Paris pour une Fête de la Musique 2026 d’anthologie !
Le 21 juin prochain, de 15h à 00h, les Jersey, accompagnés de gros noms de l’électro, ont prévu de mettre le feu à Montmartre.
Préparez-vous à des sets de dingue, à un live du duo que vous n’êtes pas prêt d’oublier, et à des surprises tout au long de la soirée.
On vous attend nombreux !!
1 Rue Paul Albert de Paris 1 Rue Paul Albert Paris 75018 Quartier de Clignancourt Paris Île-de-France +33 7 83 66 30 17 https://www.instagram.com/jersey.cr/ Le lieu est une petite place du 18ème, entourée de restaurants et de bar, au pied des escaliers qui mènent à Montmartre. Accessible à pied, en vélo et en transport (sortie la plus proche : Château Rouge sur la ligne 4)
Le duo français de musique électronique Jersey est de retour à Paris pour une Fête de la Musique 2026 d’anthologie !
©Jersey
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