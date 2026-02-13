JESSÉ – Message Personnel, Versailles Palais des Congrès, Versailles

JESSÉ – Message Personnel Samedi 13 mars 2027, 20h30 Versailles Palais des Congrès Yvelines

Plein : 39€ | Plein : 36€ | Plein : 32€ | Adhérent : 33.15€ | Adhérent : 30.6€ | Adhérent : 27.2€ | Groupe : 33.15€ | Groupe : 30.6€

Début : 2027-03-13T20:30:00+01:00 – 2027-03-13T21:50:00+01:00

Fin : 2027-03-13T20:30:00+01:00 – 2027-03-13T21:50:00+01:00

Avec une si belle affiche, on n’a pas osé faire un mauvais spectacle.

On aurait pu écrire plein de choses, esquisser des phrases toutes faites et vanter sa plume.

On aurait pu dire « petit-fils de paysans », « premiers amours », « géniteur inconnu », ou « regards en biais dans les pissotières ».

On aurait pu.

On aurait pu dire « honnêteté, transparence, vérité », mais à l’oreille ça piquait un peu.

Alors on a choisi de seulement vous promettre une rencontre singulière avec un comédien sincère et drôle, qui n’hésite pas à retrousser ses manches et nous livrer son message personnel.

Déconseillé aux moins de 14 ans

Versailles Palais des Congrès 10 rue de la chancellerie 78000 versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France

