Jessé Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge
jeudi 15 octobre 2026 · Place Marcel Carné · Saint-Michel-sur-Orge
Informations pratiques
Saint-Michel-sur-Orge
Jessé
Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge Essonne
Tarif : 10 – 10 – 26 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 20:30:00
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-15
Un parcours initiatique aussi drôle qu’improbable, une écriture fine qui fait mouche et une présence captivante, ce jeune comédien est à suivre de près!
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Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 69 04 98 33 billetterie@emc91.org
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English :
A coming-of-age journey that’s as funny as it is unlikely, sharp writing that hits the mark, and a captivating presence—this young actor is one to watch!
L’événement Jessé Saint-Michel-sur-Orge a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Coeur Essonne
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