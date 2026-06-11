Jessé Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge

Informations pratiques

Saint-Michel-sur-Orge

Jessé

Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge Essonne

Tarif : 10 – 10 – 26 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 20:30:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Un parcours initiatique aussi drôle qu’improbable, une écriture fine qui fait mouche et une présence captivante, ce jeune comédien est à suivre de près!

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Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 69 04 98 33 billetterie@emc91.org

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English :

A coming-of-age journey that’s as funny as it is unlikely, sharp writing that hits the mark, and a captivating presence—this young actor is one to watch!

L’événement Jessé Saint-Michel-sur-Orge a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Coeur Essonne