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AGENDA · Reims

JetLag Gang Reggaeton Y Perreo + BRLZ La Cartonnerie Reims

samedi 19 septembre 2026 · La Cartonnerie · Reims

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
La Cartonnerie
Adresse
84 Rue du Docteur Lemoine
Ville
51100 Reims
Département
Marne
Tarif
10 10 Supplément Tarif abonné

Reims

JetLag Gang Reggaeton Y Perreo + BRLZ

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Supplément
Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 21:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Tout public
JetLag est le collectif et média de pop culture hispanophone réunissant depuis 2018 une communauté passionnée par les musiques latines et espagnoles.

Entre Reggaeton Old School & New School, Dembow, Neoperreo, Funk Brésilienne et influences électroniques, JetLag célèbre la diversité des scènes hispanophones et transforme chaque événement en un voyage sans frontières.

Préparez-vous à perrear hasta el amanecer*.

*Danser jusqu’à l’aube.   .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est  

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English : JetLag Gang Reggaeton Y Perreo + BRLZ

L’événement JetLag Gang Reggaeton Y Perreo + BRLZ Reims a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT de la Marne

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