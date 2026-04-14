Jeu-concours : Je me déplace à vélo en Coeur de Loire, Communauté de communes Coeur de Loire, Cosne-Cours-sur-Loire
Jeu-concours : Je me déplace à vélo en Coeur de Loire, Communauté de communes Coeur de Loire, Cosne-Cours-sur-Loire vendredi 1 mai 2026.
Jeu-concours : Je me déplace à vélo en Coeur de Loire 1 – 10 mai Communauté de communes Coeur de Loire Nièvre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-10T00:00:00+02:00 – 2026-05-10T23:59:00+02:00
La Communauté de communes Cœur de Loire organise un jeu-concours pour inciter à la pratique du vélo au quotidien tout en valorisant les commerces et services de proximité implantés sur son territoire.
Le jeu-concours est ouvert à toute personne majeure que nous invitons à se rendre à vélo dans les commerces et services du territoire.
Pour y participer c’est simple, il suffit de :
– Se procurer un bulletin de participation auprès d’un commerçant ou service partenaire du jeu-concours
– Se rendre à vélo auprès de 2 commerçants ou services partenaires pour faire tamponner son bulletin de participation
– Envoyer son bulletin de participation à Cœur de Loire pour participer au tirage au sort et tenter de remporter différents lots.
Les bulletins peuvent être envoyés par mail à contact@filgo.fr ou par voie postale à la Communauté de communes Cœur de Loire, 4 place Georges Clemenceau – 58200 à Cosne-Cours-sur-Loire.
Les strucutres participants seront listées sur le site internet www.filgo.fr à partir de la mi-avril.
Communauté de communes Coeur de Loire Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « http://www.filgo.fr »}] [{« link »: « mailto:contact@filgo.fr »}, {« link »: « http://www.filgo.fr »}]
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