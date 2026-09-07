Jeu de l’oie et quizz palmiers, Jardin botanique de la Villa Thuret, Antibes

Informations pratiques

Jeu de l’oie et quizz palmiers Dimanche 20 septembre, 09h30 Jardin botanique de la Villa Thuret Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez découvrir les palmiers à travers deux activités pédagogiques : un grand jeu de l’oie augmenté et dynamique avec des questions quiz et un parcours dans le jardin pour retrouver les indices auprès des palmiers du jardin ! De multiples obstacles sur le chemin seront à surmonter. L’objectif à la fin du jeu est de connaître une espèce de palmier présente au jardin et les menaces relatives aux palmiers. Voici des jeux qui permettent de mieux comprendre les enjeux des palmiers actuellement !

Jardin botanique de la Villa Thuret 90 chemin Raymond 06160 Antibes Antibes 06160 Cap d’Antibes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 04 92 38 64 70 https://jardin-thuret.hub.inrae.fr/ https://www.instagram.com/jardinbotaniquevillathuret/;https://www.facebook.com/JardinbotaniqueVillaThuretINRAE D’une superficie de 3,5 ha, le jardin Thuret est un jardin botanique d’acclimatation créé à partir de 1857. Propriété de l’Etat français, il est géré par l’organisme scientifique INRAE. Il présente des collections composées d’arbres et arbustes exotiques en cours d’étude, dans le cadre des changements globaux, notamment les changements climatiques. Il comprend un millier d’espèces réparties en 157 familles et 506 genres. On dénombre environ 2400 plantes au jardin. Les plantes sont étiquetées et intégrées dans un jardin paysager à l’anglaise. Leur croissance est libre. Le jardin peut être visité en toute saison. Ligne 2 arrêt Empel

Venez découvrir les palmiers à travers deux activités pédagogiques : un grand jeu de l’oie augmenté et dynamique avec des questions quiz et un parcours dans le jardin pour retrouver les indices des !…

©INRAE