Jeu de piste « A la découverte des métiers du patrimoine », Office de tourisme de Sézanne et sa région, Sézanne

Informations pratiques

Jeu de piste « A la découverte des métiers du patrimoine » Samedi 19 septembre, 09h00 Office de tourisme de Sézanne et sa région Marne

Carnet de jeu disponible à partir de 9h00 à l’office de tourisme.

Participation libre et gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Jeu de piste « à la découverte des métiers du patrimoine »

En famille, devenez apprentis Gardiens du Patrimoine et partez à la rencontre des artisans qui façonnent le patrimoine de Sézanne !

Au fil d’un parcours ponctué de jeux d’observation et de défis, découvrez les métiers qui construisent, embellissent et préservent notre patrimoine. Une aventure ludique à partager entre petits et grands.

Office de tourisme de Sézanne et sa région Place de la République, 51120 Sézanne Sézanne 51120 Marne Grand Est 03 26 80 54 13 https://www.sezanne-tourisme.fr/ Un territoire riche et diversifié, qui naît dans la Brie et s’épanouit en Champagne. Le Sud-Ouest marnais est une région de coteaux et de vignes (les coteaux sézannais, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2015), de forêts et de marais, entre vallées et plaines, enroulées autour d’une charmante ville médiévale devenue Petite Cité de Caractère : Sézanne.

Le chemin mène ensuite vers Anglure et Esternay, où l’histoire a marqué les communes entre les périodes du Moyen Âge, de la Renaissance et de l’ère industrielle.

Le Sud-Ouest marnais se distingue également par ses saveurs, ses savoir-faire et ses valeurs locales, visibles à travers l’artisanat. Des hommes et des femmes passionnés partagent leurs métiers et offrent des moments agréables de détente.

Jeu de piste « à la découverte des métiers du patrimoine »

©Office de Tourisme