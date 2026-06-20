Sézanne et ses ruelles, Office de tourisme de Sézanne et sa région, Sézanne

Informations pratiques

Sézanne et ses ruelles Samedi 19 septembre, 10h00 Office de tourisme de Sézanne et sa région Marne

Réservation préalable obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 03 26 80 54 13. Réservations clôturées le 18/09 à 17h00.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Partez à la découverte de Sézanne, une cité de caractère au riche patrimoine. Flânez dans ses ruelles, admirez les mails, anciens remparts devenus une agréable promenade, et laissez-vous surprendre par ses lieux emblématiques, comme la halle ou l’église Saint-Denis.

Au fil de la visite, votre guide vous dévoilera anecdotes, détails architecturaux et secrets qui font toute l’histoire et le charme de la ville.

Office de tourisme de Sézanne et sa région Place de la République, 51120 Sézanne Sézanne 51120 Marne Grand Est 03 26 80 54 13 https://www.sezanne-tourisme.fr/ Un territoire riche et diversifié, qui naît dans la Brie et s’épanouit en Champagne. Le Sud-Ouest marnais est une région de coteaux et de vignes (les coteaux sézannais, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2015), de forêts et de marais, entre vallées et plaines, enroulées autour d’une charmante ville médiévale devenue Petite Cité de Caractère : Sézanne.

Le chemin mène ensuite vers Anglure et Esternay, où l’histoire a marqué les communes entre les périodes du Moyen Âge, de la Renaissance et de l’ère industrielle.

Le Sud-Ouest marnais se distingue également par ses saveurs, ses savoir-faire et ses valeurs locales, visibles à travers l’artisanat. Des hommes et des femmes passionnés partagent leurs métiers et offrent des moments agréables de détente.

Partez à la découverte de Sézanne, une cité de caractère au riche patrimoine. Flânez dans ses ruelles, admirez les mails, anciens remparts devenus une agréable promenade, et laissez-vous surprendre …

©Office du Tourisme de Sézanne