Jeu de piste « à la découverte des métiers du patrimoine », Office deTourisme de Sézanne et sa Région, Sézanne
samedi 26 septembre 2026 · Office deTourisme de Sézanne et sa Région · Sézanne
Informations pratiques
Jeu de piste « à la découverte des métiers du patrimoine » Samedi 26 septembre, 09h00 Office deTourisme de Sézanne et sa Région Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:30:00+02:00
Les enfants sont invités à participer à notre jeu de piste « à la découverte des métiers du patrimoine ». Ils découvriront les différents métiers, d’hier et d’aujourd’hui, qui contribuent à préserver notre partimoine.
Office deTourisme de Sézanne et sa Région Place de la république 51120 Sézanne Sézanne 51120 Marne Grand Est 0326805413 https://sezanne-tourisme.fr/
Les enfants sont invités à participer à notre jeu de piste « à la découverte des métiers du patrimoine ». Ils découvriront les différents métiers, d’hier et d’aujourd’hui, qui contribuent à préserver…
© OT Sézanne
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