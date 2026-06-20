Jeu de piste « à la découverte des métiers du patrimoine », Office deTourisme de Sézanne et sa Région, Sézanne

Informations pratiques

Jeu de piste « à la découverte des métiers du patrimoine » Samedi 26 septembre, 09h00 Office deTourisme de Sézanne et sa Région Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:30:00+02:00

Les enfants sont invités à participer à notre jeu de piste « à la découverte des métiers du patrimoine ». Ils découvriront les différents métiers, d’hier et d’aujourd’hui, qui contribuent à préserver notre partimoine.

Office deTourisme de Sézanne et sa Région Place de la république 51120 Sézanne Sézanne 51120 Marne Grand Est 0326805413 https://sezanne-tourisme.fr/

Les enfants sont invités à participer à notre jeu de piste « à la découverte des métiers du patrimoine ». Ils découvriront les différents métiers, d’hier et d’aujourd’hui, qui contribuent à préserver…

© OT Sézanne