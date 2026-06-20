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Jeu de piste « à la découverte des métiers du patrimoine », Office deTourisme de Sézanne et sa Région, Sézanne

samedi 26 septembre 2026 · Office deTourisme de Sézanne et sa Région · Sézanne

Jeu de piste « à la découverte des métiers du patrimoine », Office deTourisme de Sézanne et sa Région, Sézanne

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Office deTourisme de Sézanne et sa Région
Adresse
Place de la république 51120 Sézanne
Ville
51120 Sézanne
Département
Marne

Jeu de piste « à la découverte des métiers du patrimoine » Samedi 26 septembre, 09h00 Office deTourisme de Sézanne et sa Région Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:30:00+02:00

Les enfants sont invités à participer à notre jeu de piste « à la découverte des métiers du patrimoine ». Ils découvriront les différents métiers, d’hier et d’aujourd’hui, qui contribuent à préserver notre partimoine.

Office deTourisme de Sézanne et sa Région Place de la république 51120 Sézanne Sézanne 51120 Marne Grand Est 0326805413 https://sezanne-tourisme.fr/
Les enfants sont invités à participer à notre jeu de piste « à la découverte des métiers du patrimoine ». Ils découvriront les différents métiers, d’hier et d’aujourd’hui, qui contribuent à préserver…

© OT Sézanne

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