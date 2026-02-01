Jeu de piste À la recherche de l’objet magique Musée de Normandie Caen
Jeu de piste À la recherche de l’objet magique Musée de Normandie Caen samedi 13 juin 2026.
Jeu de piste À la recherche de l’objet magique
Musée de Normandie Château Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Samedi 2026-06-13
fin : 2027-01-03
Date(s) :
2026-06-13 2026-09-19 2026-12-19
On raconte que le musée abrite un objet magique… Tentez de le retrouver grâce à des indices disséminés dans les salles !
On raconte qu’il y a, dans les salles du musée, un objet magique. Retrouvez le grâce à des indices fournis et gagnez une petite récompense !
Jeu de piste gratuit pendant les Journées européennes de l’archéologie, les Journées européennes du patrimoine et pendant les vacances de Noël.
Gratuit, sur simple demande à l’accueil du musée. À partir de 6 ans. .
Musée de Normandie Château Caen 14000 Calvados Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jeu de piste À la recherche de l’objet magique
The museum is said to house a magical object… Try to find it by following the clues scattered around the rooms!
L’événement Jeu de piste À la recherche de l’objet magique Caen a été mis à jour le 2026-01-28 par Calvados Attractivité