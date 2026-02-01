Jeu de piste À la recherche de l’objet magique Musée de Normandie Caen

Jeu de piste À la recherche de l’objet magique

Musée de Normandie Château Caen Calvados

Début : Vendredi Samedi 2026-06-13

fin : 2027-01-03

2026-06-13 2026-09-19 2026-12-19

On raconte que le musée abrite un objet magique… Tentez de le retrouver grâce à des indices disséminés dans les salles !

Jeu de piste gratuit pendant les Journées européennes de l’archéologie, les Journées européennes du patrimoine et pendant les vacances de Noël.

Gratuit, sur simple demande à l’accueil du musée. À partir de 6 ans. .

Musée de Normandie Château Caen 14000 Calvados Normandie

English : Jeu de piste À la recherche de l’objet magique

The museum is said to house a magical object… Try to find it by following the clues scattered around the rooms!

