Jeu de piste « à la recherche de l’objet magique », Musée de Normandie, Caen

Jeu de piste « à la recherche de l’objet magique » 13 et 14 juin Musée de Normandie Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T13:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T13:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

À la recherche de l’objet magique

Jeu de piste (à partir de 6 ans)

On raconte qu’il y a, dans les salles du musée de Normandie, un objet magique. Tentez de le retrouver grâce à des indices disséminés dans les salles. Jeu en autonomie, sur simple demande à l’accueil du musée.

Samedi et dimanche de 13h à 18h.

L’enfant doit être accompagné d’un adulte.

Musée de Normandie Château 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 30 47 60 https://musee-de-normandie.caen.fr/ https://www.facebook.com/MuseedeNormandie;https://www.instagram.com/musee_de_normandie/ Situé dans l’enceinte du Château de Caen, forteresse médiévale millénaire fondée par Guillaume le Conquérant, le Musée de Normandie est un musée d’histoire et de société.

Riche d’importantes collections archéologiques et ethnographiques, le musée propose de découvrir la vie des populations en Normandie, de la Préhistoire à nos jours.

À la recherche de l’objet magique

© Musée de Normandie – Ville de Caen / D.R.