Jeu de piste à Paris : À la Cour des Miracles départ : Square Jacques Bidault Paris

“Depuis plusieurs siècles, Paris et ses environs étaient infestés d’une foule de vagabonds et de pauvres, mendiants de profession, qui tenaient leurs quartiers généraux dans les cours des miracles”.

Partez sur les traces de Cartouche, le grand chef de bande de la Cour des Miracles et retrouvez la spécialité de chacun des brigands de son repaire !

Sur le lieu du départ une brève présentation vous plonge dans l’aventure ; on vous remet un carnet de route qui vous aidera à résoudre des énigmes, suivre des indices et répondre à des questions. Parés pour le départ ? Alors à vos marques, prêts… pistez !

A Savoir

Les personnes seules ou à deux intégreront une équipe.

Chaque groupe de 3 personnes et plus est assuré de former une équipe. Aucune personne ne sera ajoutée dans votre équipe

Le jeu est adapté à partir de 15 ans, mais les mineurs doivent être accompagnés.

Découvrez le Sentier et plongez dans l’époque de la Cour des Miracles !



Vous aimez l’aventure ? Vous voulez découvrir Paris autrement et passer une après-midi originale en famille ou entre amis ? Venez participer à un jeu de piste et défiez d’autres équipes. En équipe de 3 à 6 personnes, il faudra faire appel à votre sens de l’observation, faire preuve de réflexion et de déduction pour être les plus rapides.

Le dimanche 28 juin 2026

de 14h30 à 17h15

Le samedi 13 juin 2026

de 13h45 à 16h30

payant 15 euros TTC / adulte

12 euros TTC / 12-18 ans

gratuit pour les moins de 11 ans Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-03-29T14:45:00+01:00

fin : 2026-06-28T20:15:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T13:45:00+02:00_2026-06-13T16:30:00+02:00;2026-06-28T14:30:00+02:00_2026-06-28T17:15:00+02:00

départ : Square Jacques Bidault rue de la Lune 75002 Paris

info@parismabelle.com https://www.facebook.com/ParisMaBelleJeux https://www.facebook.com/ParisMaBelleJeux



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